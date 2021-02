Venezuela zet EU-ambassadeur land uit na Europese sancties

woensdag 24 februari 2021 , 16:54

© Hugoshi

CARACAS (ANP/RTR/DPA) - Venezuela stuurt de gezant van de Europese Unie in het Zuid-Amerikaanse land weg als vergelding voor Europese sancties. De ambassadrice moet binnen 72 uur zijn vertrokken, maakte de minister van Buitenlandse Zaken bekend. Ze is tot ongewenst persoon verklaard.

Venezuela reageert op de nieuwe maatregelen die de EU eerder deze week had afgekondigd om het Venezolaanse regime van president Maduro te straffen. Een groep topmilitairen, rechters en andere hoge functionarissen mag niet langer naar de EU reizen. Tegoeden in de EU worden bevroren. Dat is te wijten aan hun aandeel in het de nek omdraaien van de democratie in het land, lieten de EU-landen weten. De gestraften schonden de mensenrechten. Ze ondermijnden de rechten van de oppositie. Die won verkiezingen, maar hun meerderheid in het parlement werd vervolgens gekneveld.

Eerder strafte de EU al 36 andere Venezolanen. Het land, zo'n 30 kilometer verwijderd van Aruba, mag in de EU ook geen wapens kopen of zaken die het kan gebruiken om zijn bevolking eronder te houden.

Terug naar boven