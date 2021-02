Timmermans: EU moet zich nú wapenen tegen hittegolf en hoogwater

woensdag 24 februari 2021 , 13:51

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet zich vlug gaan schrapzetten voor dodelijke hittegolven, verschroeiende droogte en andere gevolgen van de klimaatverandering. Die kost niet alleen nu al miljarden euro's per jaar, maar als we niet oppassen ook veel levens, zegt tweede man van de Europese Commissie Frans Timmermans.

De tijd om te zeggen dat je daarmee de handdoek in de ring werpt is wel voorbij, aldus de Eurocommissaris die met het klimaat is belast. "Ook als we morgen geen enkel broeikasgas meer uitstoten, dan voelen we de gevolgen nog tientallen jaren." Dus moet de EU niet alleen het allerergste zien te voorkomen, maar moet zich tegelijkertijd ook "voorbereiden op het onafwendbare".

Iedereen moet meedoen, vindt Timmermans. Er moeten niet alleen dijken worden verhoogd en natte natuur aangelegd. Ook een burger die zijn huis verbouwt of een ondernemer die nadenkt over een nieuwe vestiging zou moeten kijken hoe die het best bestand zijn tegen hitte, droogte, stortregens en andere natuurextremen. Overheden moeten ook de belastingen inzetten om bedrijven en burgers aan te zetten zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dat kan ook geld schelen, denkt Timmermans. Extreem weer kost nu al 12 miljard euro per jaar. En dat kan volgens hem de komende jaren veertien keer zoveel worden. Maar een EU die beter is bestand tegen natuurgrillen redt ook levens, aldus de vicevoorzitter. Hij wijst erop dat de dodelijkste natuurramp van 2019 er eentje was in Europa. De hittegolven van die zomer, vooral in Nederland, België en Frankrijk, werden volgens onderzoekers duizenden mensen fataal.

Timmermans wil onder andere meer gegevens gaan verzamelen en uitwisselen om betere 'klimaatverwachtingen' te kunnen maken en bijvoorbeeld sneller in beeld te krijgen of klimaatveranderingen nieuwe ziekteverwekkers in het zadel helpen.

Nederland organiseerde vorige maand al een heuse top over 'klimaatadaptatie' met een stoet wereldleiders. Nederland denkt anderen te kunnen helpen met zijn kennis van waterbeheer.

Terug naar boven