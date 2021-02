Duitsland bevestigt levering 16 miljoen doses vaccin AstraZeneca

woensdag 24 februari 2021 , 13:21

Bron: © European Union, 2020

BERLIJN (ANP/RTR) - Het Duitse ministerie van Gezondheid zegt dat het in het tweede kwartaal 16 miljoen doses van het coronavaccin van AstraZeneca ontvangt. Dat is volgens interne Duitse overheidsdocumenten, die zijn ingezien door persbureau Reuters, niet eens de helft van de toegezegde 33,8 miljoen doses.

Reuters meldde dinsdag dat AstraZeneca minder zou leveren aan de Europese Unie in het tweede kwartaal, maar de farmaceut ontkende dat en zegt dat de afgesproken 180 miljoen doses worden geleverd. De productie in de EU loopt achter, maar in andere delen van de wereld wordt meer geproduceerd, en dat wordt dan naar de EU vervoerd, zegt de farmaceut.

Duitsland krijgt in totaal 56,3 miljoen doses vaccin van AstraZeneca, dat is 18 procent van het totaal dat naar de EU gaat. Volgens het Duitse ministerie van Gezondheid is het logisch dat de levering wat achterloopt, aangezien het middel later werd goedgekeurd in de EU dan in eerste instantie werd gedacht.

