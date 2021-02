AstraZeneca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

woensdag 24 februari 2021 , 3:01

Bron: © European Union, ????

BRUSSEL (ANP) - AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses. Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat de productie in de Europese Unie weliswaar maar goed is voor de helft van dat aantal, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk. Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU.

De woordvoerder reageert daarmee op een bericht van een ingewijde dat het Brits-Zweedse bedrijf maar de helft, nog geen 90 miljoen doses, zou kunnen leveren. "AstraZeneca bevestigt vandaag dat haar meest recente prognose voor het tweede kwartaal voor de levering van haar Covid-19-vaccin beoogt te presteren in overeenstemming met haar contract met de Europese Commissie."

Het bedrijf heeft de EU gewaarschuwd dat de levering ook in het tweede kwartaal zal tegenvallen, heeft een EU-bron eerder tegen persbureau Reuters gezegd. In het contract dat AstraZeneca met de Europese Commissie heeft gesloten, staat dat de fabrikant 180 miljoen doses levert in april, mei en juni.

De vaccinmaker zou tegen eind september de hele achterstand willen inlopen, leest Reuters in een document van het Duitse ministerie van Volksgezondheid. De EU-bron heeft daarover zijn twijfels. Het bedrijf paste leveringscijfers al vaak aan en zou nog niet hebben uitgelegd waar het de extra benodigde doses vandaan haalt.

De woordvoerder van AstraZeneca zegt dat het bedrijf werkt aan "het verhogen van de productiviteit in zijn toeleveringsketen in de EU". Verder blijft het gebruikmaken van zijn "wereldwijde capaciteit om in het tweede kwartaal 180 miljoen doses aan de EU te leveren".

De productie van het vaccin, het derde in het Europese arsenaal, hapert al langer. In de eerste drie maanden van dit jaar moest de EU het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen en eigenlijk nog heel wat meer. Dat betekende een felle ruzie tussen AstraZeneca en de Europese Commissie, die het bedrijf er tussen de regels van beschuldigde andere klanten voor te trekken.

Terug naar boven