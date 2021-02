Iran verrijkte 14 keer meer uranium dan afgesproken

dinsdag 23 februari 2021 , 19:18

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Iran heeft veertien keer meer uranium verrijkt dan was afgesproken in het internationaal atoomakkoord uit 2015. Het land heeft volgens het Internationale Atoomagentschap van de Verenigde Naties (IAEA) een voorraad van 2967 kilogram verrijkt uranium, terwijl het 300 kilo mag hebben.

Iran verrijkt het uranium ook veel sterker dan is afgesproken. IAEA bevestigt - wat Iran vorige week al zei - dat uranium tot 20 procent wordt verrijkt. In het atoomakkoord staat een limiet van 3,67 procent. Maandag maakte de Iraanse regering bekend de verrijking te willen opschroeven tot 60 procent.

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk riepen Iran op volledige openheid te geven aan het agentschap en medewerking te verlenen aan inspecteurs. De landen zeggen dat het niet toelaten van controleurs, een stap in de verkeerde richting is.

"We vinden het erg jammer dat Iran zich niet meer houdt aan de afgesproken transparantiemaatregelen uit het atoomakkoord", aldus de drie landen in een verklaring. "We roepen Iran op om de afspraken weer na te leven en samen te werken met het IAEA."

De baas van het IAEA, Rafael Grossi, zei dat het agentschap inzage krijgt in de Iraanse gegevens over het verrijken van uranium. "We krijgen alle data en kunnen dus nog steeds zien wat er is gebeurd en wanneer dat is gebeurd."

