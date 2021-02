Brussel maakt bezwaar tegen reisverboden Duitsland en België

dinsdag 23 februari 2021 , 14:02

gewijzigd

© Skitterphoto

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maant Duitsland, België en vier andere EU-landen om zo snel mogelijk hun reisverboden in te trekken. Zulke zware maatregelen zijn niet op hun plaats, vindt de commissie. Zij heeft per brief haar beklag gedaan en wil binnen tien dagen antwoord.

"Wij menen dat het met recht nagestreefde doel, de bescherming van de volksgezondheid tijdens een pandemie, met minder beperkende maatregelen kan worden bereikt", schrijft de commissie aan Duitsland, België, Hongarije, Denemarken, Zweden en Finland. Als de EU-lidstaten niet één lijn blijven trekken, komt het vrije reizen en het vervoer van goederen volgens Brussel in het gedrang. Misschien ook van vaccins en andere medicamenten.

De EU-landen kwamen eerder overeen geen reisverboden op te leggen, maar bijvoorbeeld reizen van en naar virusrijk gebied te ontmoedigen en reizigers te vragen zich te testen en in quarantaine te gaan. De commissie verwacht van de lidstaten dat zij die lijn volgen, zegt een woordvoerder. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie "volgt op de voet" wat de zes lidstaten nu gaan doen.

België heeft alle onnodige reizen uit en naar België verboden. Duitsland laat vrijwel niemand meer toe uit Tsjechië, Slowakije en Tirol, omdat daar gevaarlijke nieuwe varianten van het coronavirus om zich heen grijpen. Alleen voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs en grenswerkers maakt Duitsland een uitzondering.

De Belgische autoriteiten buigen zich vrijdag over het intrekken van het reisverbod. De druk om dat te doen groeit, in binnen- en buitenland. De twee maanden die zo'n noodmaatregel in principe hooguit mag duren, zijn eind maart om.

De verantwoordelijk ministers van de EU-landen overleggen dinsdag over de beperkingen aan het grensverkeer om het virus het moeilijk te maken. Ook de Europese Commissie schuift aan.

Terug naar boven