Lunchlezing: 'Is het tijd voor een Europees leger?'. Meld je gratis aan!

maandag 22 februari 2021 , 14:18

DEN HAAG (PDC) - Op 25 februari organiseren Europe Direct Den Haag en de Haagse Hogeschool een interactieve online lunchlezing met als onderwerp: 'Alle bommen en granaten: is het tijd voor een Europees leger?'.

Tijdens deze lunchlezing bespreken experts de mogelijkheden en risico's van Europese veiligheidssamenwerking en defensie-autonomie. Ze gaan daarbij in op vragen als 'hoe kan zo’n samenwerking eruit zien?' en 'wat is de impact van de brexit op zo’n Europese samenwerking?'.

De lunchlezing op 25 februari is de vierde in een serie interactieve lunchlezingen over Europees beleid.

Bron: ProDemos

