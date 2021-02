Hofvijver januari 2021: 'Afgesplitste Europarlementariërs gaan uiterst flexibel met hun mandaat om'

maandag 22 februari 2021 , 15:15

DEN HAAG (PDC) - De Nederlandse afgesplitste eurosceptische of quasi-eurosceptische Europarlementariërs gaan steeds vaker "uiterst flexibel met hun mandaat om." Dit schrijft Dr. Chris Aalberts in het februari-nummer van de Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut. De stroom van afsplitsingen binnen eurosceptische partijen heeft het toezicht en de publieke herkenbaarheid geërodeerd, met negatieve gevolgen voor "de verantwoording en transparantie naar kiezers."

Verder bekijkt Edgar Hoedemaker in deze editie de positie van Von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Is deze houdbaar en zal ze leren van haar fouten?

Hoewel sommige politici zoals Von der Leyen net aan hun termijn begonnen zijn, zullen we binnenkort afscheid nemen van Angela Merkel. Marja Verburg analyseert het vertrek van Merkel, en concludeert: "de opvolger van Merkel heeft grote schoenen te vullen," zowel op binnenlands als Europees vlak. Dit biedt mogelijk kansen voor andere landen. Pepijn Corduwer bespreekt of het vertrek van Merkel en de herverkiezing van Macron ruimte kan bieden voor oud-ECB-president Mario Draghi om Italië in een dominante speler binnen de EU te veranderen.

Daarnaast besteedt het februari-nummer van de Hofvijver nog uitgebreid tijd aan de Nederlandse verkiezingen op 17 maart. Hierbij analyseert onder andere Douwe Roest de rol van migratie in de volgende kabinetsperiode. Hij concludeert dat hoewel de Nederlandse politiek sterk verdeeld is over het migratievraagstuk, de steun voor verdere Europese samenwerking op dit gebied groot is.

