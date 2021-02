Europese sancties voor generaals en opperrechters Venezuela

maandag 22 februari 2021 , 12:57

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie straft nog eens negentien kopstukken van het Venezolaanse regime. De hoge militairen, rechters en andere hoge functionarissen mogen niet langer naar de EU reizen en hun tegoeden daar worden bevroren. Dat hebben ze te danken aan hun aandeel in het de nek omdraaien van de democratie in het Zuid-Amerikaanse land, laten de EU-landen weten.

De negentien Venezolanen hebben volgens de EU de mensenrechten ernstig geschonden en grondrechten ingeperkt. Ze zijn met name ook verantwoordelijk voor het ondermijnen van de rechten van de oppositie in de verkiezingen en het functioneren van de Nationale Assemblee, de Venezolaanse Tweede Kamer. De oppositie won de vorige verkiezingen, maar hun meerderheid in het parlement werd vervolgens gekneveld.

Eerder strafte de EU al 36 andere Venezolanen. Het land, circa 30 kilometer verwijderd van Aruba, mag in de EU ook geen wapens kopen of zaken die het kan gebruiken om zijn bevolking eronder te houden.

