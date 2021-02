Berlijn dringt aan op sancties voor Russen die Navalni opsloten

maandag 22 februari 2021 , 12:08

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - Duitsland dringt aan op strafmaatregelen tegen Russen die er de hand in hadden dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni voor jaren naar een strafkamp moet.

De EU-landen buigen zich maandag over nieuwe sancties voor de verantwoordelijken voor de opsluiting van Navalni. Brusselse bronnen verwachten dat ze het eens worden over gerichte stappen tegen enkele betrokkenen. Die zouden bijvoorbeeld de rechter kunnen treffen die Navalni heeft veroordeeld. De gestraften mogen waarschijnlijk niet meer naar de EU reizen en kunnen niet meer bij geld dat in Europa uitstaat.

"Ik ben ervoor om het op de sanctielijst plaatsen van enkele personen voor te bereiden", zei de Duitse buitenlandminister Heiko Maas voor aanvang van de vergadering met demissionair minister Stef Blok en hun andere EU-collega's. Ze kunnen daarvoor voor het eerst de nieuwe sanctieregels gebruiken, waardoor de EU mensenrechtenschenders waar ook ter wereld en in welke zaak dan ook kan straffen.

Terug naar boven