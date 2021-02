'Britten willen import Europees mineraalwater aan banden leggen'

zondag 21 februari 2021 , 13:37

LONDEN (ANP/RTR) - Groot-Brittannië denkt er over de import van Europees mineraalwater aan banden te leggen, als revanche voor de Europese importbeperkingen voor schaaldieren. Dat meldt de Britse krant The Telegraph, die spreekt van een 'mineraalwateroorlog'.

Ook andere voedingsmiddelen zouden volgens de krant als drukmiddel kunnen worden gebruikt, zoals pootaardappelen.

De Europese Unie heeft strenge regels voor de import van vis en schaaldieren vanuit 'derde landen'. Sinds de brexit en het aflopen van de overgangsperiode eind vorig jaar is het Verenigd Koninkrijk zo'n land. Om schaaldieren te mogen importeren moeten die worden schoongemaakt door middel van een speciaal proces. De Britse visserij zegt dat er te weinig tanks zijn om alle schaaldieren te kunnen reinigen en dat het proces bovendien tijd kost, waardoor de import minder opbrengt.

De Britse regering maakt ook noodsteun beschikbaar voor meer bedrijven in de visserijsector. Daardoor komen ook bedrijven die vissen of schaaldieren zoals oesters en mossels vangen of kweken in aanmerking voor de extra steun. Die is nodig omdat de bedrijven last hebben van de exportperikelen sinds de brexit, maar ook omdat er minder vraag is tijdens de coronacrisis.

"Onze vissers vormen het hart van veel van onze kustgemeenschappen", liet milieuminister George Eustice weten. "We erkennen de impact die het coronavirus en het einde van de overgangsperiode op hen hebben gehad."

