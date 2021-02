Europese Commissie acht VK veilig voor datadoorgifte vanuit EU

vrijdag 19 februari 2021 , 17:22

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De wetgeving voor gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de eisen van de EU, stelt de Europese Commissie na een onderzoek. Ook nu de Britten geen deel meer zijn van de Europese Unie is het voor bedrijven en overheden veilig om bijvoorbeeld financiële data door te geven naar het VK, meent het dagelijks EU-bestuur.

Het gaat definitief door als ook de Europese toezichthouder op gegevensbescherming (EDPB) de zogeheten 'adequaatheidsbeslissing' van de commissie goedkeurt en de lidstaten hun fiat geven. Naar verwachting is dat rond juni. Tot die tijd geldt een tijdelijke maatregel. De komende vier jaar wordt de werking gemonitord en daarna geëvalueerd.

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) is niet te spreken over de beslissing van de commissie. "Met vele anderen ben ik het volstrekt oneens met de stelling dat onze persoonsgegevens veilig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs toen het nog EU-lid was week het al af van de Europese privacywetten, door grootschalige opslag van telecomgegevens en andere massasurveillanceprogramma's. Het Europees Hof van Justitie moest er steeds aan te pas komen, maar na de brexit is het hof niet meer bevoegd voor het VK."

"Het zijn niet alleen bedrijven die gegevens doorspelen naar de Britten", zegt ze. "Er worden ook zeer gevoelige gegevens in het kader van politie- en justitiesamenwerking uitgewisseld. De Britse autoriteiten hebben jarenlang misbruik gemaakt van hun toegang tot Europese databases en illegale kopieën daarvan laten rondslingeren op laptops in vliegvelden. Het is essentieel dat datadoorgifte naar het VK juridisch waterdicht is, en geen achterdeurtje naar de Verenigde Staten bevat."

