EU verdubbelt bijdrage aan internationaal vaccinatieprogramma

vrijdag 19 februari 2021 , 14:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verdubbelt haar bijdrage aan het coronavaccinatieprogramma COVAX van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot een miljard euro. Volgens de woordvoerder van voorzitter Ursula von der Leyen zal ze dat bekendmaken tijdens een videotop van zeven grote industrielanden en de EU (G7) later op vrijdag. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de leiders daarvoor uitgenodigd om te overleggen over de pandemie en de wereldwijde distributie van vaccins.

De Amerikaanse regering maakte donderdag bekend 4 miljard dollar (3,3 miljard euro) vrij te maken voor COVAX. Daarvan is de helft bestemd om direct mensen in andere landen te kunnen inenten. De rest van het geld wordt de komende twee jaar in het programma gestoken. Het plan van de WHO is bedoeld om landen die zelf niet of nauwelijks vaccins kunnen aanschaffen te voorzien van het middel tegen het coronavirus.

Von der Leyen zal volgens EU-bronnen ook een bijdrage van 100 miljoen euro aan humanitaire hulp aankondigen ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne in Afrika.

