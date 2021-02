Spaanse staatsschuld groeit van 95.5% naar 117% van het BBP in 2020

vrijdag 19 februari 2021 , 14:10

DEN HAAG (PDC) - De Spaanse staatsschuld is gestegen naar 1.311 biljoen euro aan het einde van 2020, waarmee deze van 95.5% naar 117% van het BBP is gegroeid. De verwachting is dat andere EU-landen een soortgelijke stijging van de staatsschuld zullen laten zien voor het jaar 2020. Voor Spanje is deze schuld het hoogst in meer dan 100 jaar tijd. Ter vergelijking: tijdens het dieptepunt van de eurocrisis was deze schuld ongeveer 84% van het BBP.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de uitgaven van de Spaanse publieke sector sterk gestegen om de aan de coronamaatregelen lijdende economie overeind te houden. Dit wordt grotendeels mogelijk gemaakt door de monetaire verruiming van de ECB. De ECB heeft door het opkopen van staatsobligaties de rente op leningen van de Spaanse overheid laaggehouden.

De vraag is of de Spaanse economie deze stijging van de staatsschuld ook op de lange termijn aankan, aangezien in de jaren voor de coronacrisis zowel het begrotingstekort als de staatsschuld al sterk groeide. Ook is het onzeker wat de consequenties van de verhoogde uitgaven zijn voor de begrotingsregels van het Stabiliteits- en GroeiPact, die in de hele EU tijdelijk aan de kant zijn gezet vanwege corona.

Bron: Reuters

