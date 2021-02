Macron wil dat rijke landen 3-5 procent vaccins aan Afrika geven

donderdag 18 februari 2021 , 21:44

Bron: The Council of the European Union

PARIJS (ANP/AFP/DPA) - De Franse president Emmanuel Macron wil dat rijke westerse landen 3 tot 5 procent van hun doses coronavaccins aan Afrika geven. In een interview met de Financial Times zegt Macron dat de meeste rijke landen voldoende hebben ingekocht en dit niet ten koste van de eigen vaccinatiecampagne gaat.

In veel westerse landen is de vaccinatiecampagne al flink op gang gekomen, terwijl de meeste Afrikaanse landen nog geen coronavaccins hebben. Volgens het Afrikaanse centrum voor ziektepreventie en -bestrijding beginnen twintig landen volgende week met inenten. De eerste miljoen doses van het middel van AstraZeneca komen dan in het continent aan. China maakte donderdag bekend 200.000 doses aan Algerije te leveren.

"Er is sprake van een niet eerder geziene versnelling van ongelijkheid. Het is politiek gezien onhoudbaar, omdat dit de weg effent voor een oorlog over invloed op inentingen", zegt Macron tegen de krant.

De Franse president zegt dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn initiatief steunt. Hij hoopt de Verenigde Staten ook te overtuigen van de noodzaak Afrikaanse landen van vaccins te voorzien.

Eerder erkende Macron al dat het pijnlijk is dat China wel in staat is om armere landen aan een coronavaccin te helpen, terwijl de Europese landen vooral bezig zijn met hun eigen voorraad.

