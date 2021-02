Brussel: prioriteit EU-handel bij klimaat, digitale markt en WTO

donderdag 18 februari 2021 , 13:47

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet meer voor zichzelf opkomen bij haar handelsbeleid. Daarbij moet de focus liggen op duurzaamheid en klimaat en nieuwe regels voor de digitale handel. De Wereldhandelsorganisatie WTO moet dringend worden hervormd en er moeten ook weer handelsconflicten kunnen worden uitgevochten, stelt de Europese Commissie voor. Ze hoopt ook met de nieuwe Amerikaanse regering-Biden de transatlantische handelsrelatie te kunnen verbeteren.

Vicevoorzitter en handelscommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat door nieuwe uitdagingen een nieuwe strategie nodig is. "We hebben een open maar op regels gebaseerde handel nodig om de economische groei en werkgelegenheid na de Covid-19-pandemie te herstellen. Tegelijk moet het EU-handelsbeleid de groene en digitale omvorming van de economie ondersteunen en moeten we dringend de WTO hervormen. De EU moet zich kunnen verdedigen tegen oneerlijke handelspraktijken."

De commissie raadpleegde honderden belanghebbenden, waaronder regeringen en bedrijven. Daaruit werd duidelijk dat in de EU samenwerken met handelspartners belangrijk wordt gevonden. Tegelijk is er ook de wens om "haar eigen koers op het wereldtoneel" te kunnen varen. Dit noemt het dagelijks EU-bestuur een "open strategische autonomie". Daarbij wil Europa zich sterker voor haar eigen belangen en normen inzetten. Zo wil de EU minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld medicijnen, chips en batterijen uit Azië, maar ook van de dollar. Ze wil ook strengere eisen stellen aan handelspartners op het gebied van bijvoorbeeld milieu en arbeidsomstandigheden. Die moeten zorgen voor een eerlijkere concurrentie met landen als China waar dat minder belangrijk wordt gevonden.

De EU hoopt dat president Joe Biden de WTO weer nieuw leven kan inblazen. Onder zijn voorganger Donald Trump trokken de VS zich de afgelopen jaren steeds minder aan van de handelsorganisatie. Doordat de Amerikaanse regering weigerde nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie van de organisatie te benoemen, werd het orgaan feitelijk lamgeslagen.

