Brussel in actie tegen Hongarije om niet volgen uitspraak EU-hof

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een juridische procedure begonnen tegen Hongarije omdat het land geen gevolg geeft aan een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over een wet die buitenlandse maatschappelijke organisaties treft. Het land krijgt twee maanden de tijd om opheldering te verschaffen. Als de wet niet wordt aangepast overweegt het dagelijks EU-bestuur opnieuw naar het hof te stappen en te vragen Hongarije te beboeten.

Het hof oordeelde vorig jaar dat de bewuste Hongaarse wet uit 2017, die niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) verplicht informatie te geven over hun buitenlandse geldschieters, discriminerend is en tegen de EU-regels indruist. De ngo's moeten zich volgens de wet in hun publicaties en op hun websites ook bekendmaken als een "door het buitenland gesteunde organisatie". Het was EU-commissaris Frans Timmermans die de zaak indertijd voor het hof bracht. Het hof gaf hem ook gelijk dat Hongarije de regels overtreedt voor vrij kapitaalverkeer, de gegevensbescherming van de donateurs en het recht van vereniging.

De commissie heeft de regering van premier Viktor Orban een brief gestuurd waarin ze stelt dat Hongarije zich ondanks herhaalde oproepen uit Brussel nog steeds niet houdt aan de uitspraak van het hof. Ze vraagt Boedapest dat nu met spoed aan te pakken.

