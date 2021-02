Veel steun voor nieuwe Italiaanse premier Draghi in Senaat

donderdag 18 februari 2021 , 8:53

ROME (ANP/DPA) - De nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi heeft een eerste vertrouwensstemming overleefd in het parlement. Zijn nieuwe regering kreeg daar woensdagavond laat de steun van het overgrote deel van de senatoren: 262 stemden voor, 40 tegen.

De uitkomst van de stemming komt niet als een verrassing. De voormalige topman van de Europese Centrale Bank moet een regering van nationale eenheid gaan leiden. Die wordt gesteund door zowel linkse als rechtse partijen, van de Forza Italia van oud-premier Berlusconi tot de grote protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S).

Draghi moet ook donderdag nog een horde nemen in het parlement. Dan moet ook de Kamer van Afgevaardigden nog stemmen over zijn regering. Die krijgt te maken met zowel een economische crisis als de coronacrisis. De tweede stemming in het parlement wordt gezien als een formaliteit.

De nieuwe premier hield woensdag alvast een speech waarin hij zijn beleidsplannen presenteerde. Draghi wil onder meer sneller gaan vaccineren en de economie hervormen.

