Limburgse stichting Geen Grens wint Prijs voor de Europese Burger

DEN HAAG (PDC) - De Limburgse stichting 'Geen Grens' heeft de Prijs voor de Europese Burger gewonnen. De stichting zet zich in voor bewoners van grensregio's, en zette zich tijdens de coronacrisis in het bijzonder in voor de rechten van grensarbeiders- en ondernemers.

Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) nomineerde de stichting, waarna een jury in elke lidstaat een winnaar uitriep. De nadruk lag dit jaar op de coronacrisis, waarbij de inzet van de stichting bijzonder werd gevonden nu dat de voor de EU karakteristieke open grenzen onder druk staan.

Elk jaar reikt het Europees Parlement de Prijs van de Europese Burger uit aan mensen en projecten die zich ingezet hebben voor wederzijds begrip tussen EU-burgers.

