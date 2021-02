Ryanair verliest zaak over goedkeuring Franse en Zweedse steun

woensdag 17 februari 2021 , 12:46

LUXEMBURG (ANP) - De Ierse prijsvechter Ryanair heeft zijn zaak tegen de Europese Commissie over haar goedkeuring van Zweedse en Franse staatssteun voor hun luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM-zuster Air France en SAS, verloren. Het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Hof, oordeelt dat het dagelijks EU-bestuur in haar recht stond om de miljoenensteun in verband met de coronacrisis vorig jaar toe te staan.

De commissie schortte de EU-regels voor staatssteun in verband met de pandemie op 19 maart vorig jaar op om het lidstaten tijdelijk ongestraft mogelijk te maken bedrijven overeind te houden en werkgelegenheid te redden. Inmiddels hebben de 27 EU-lidstaten voor meer dan 3 biljoen euro aan steun geboden aan bedrijven in diverse sectoren.

Ryanair, Europa's grootste budgetmaatschappij, heeft zestien rechtszaken tegen de commissie aangespannen. Die zijn zowel tegen staatssteun aan individuele luchtvaartmaatschappijen als KLM, Lufthansa en Austrian Airlines, als tegen landelijke regelingen om luchtvaartmaatschappijen te ondersteunen. Dit waren de eerste zaken.

Het Gerecht stelt dat de garantieregeling voor leningen die door Zweden is opgezet, in lijn is met de huidige EU-regels. De garantieregeling is bedoeld om luchtvaartmaatschappijen met een Zweedse exploitatievergunning door de pandemie heen te helpen en om een ernstige verstoring van de economie van Zweden te verhelpen. Het uitstel van betaling voor bepaalde belastingen dat Frankrijk aan luchtvaartmaatschappijen met een Franse exploitatievergunning verleent vanwege de pandemie, is volgens de rechter eveneens geoorloofd.

Ryanair heeft aangegeven in beroep te gaan, omdat de verhoudingen in de luchtvaart anders voor decennia verstoord zouden zijn. De budgetvlieger betoogde dat de steunmaatregelen in strijd zijn met de mededingingsregels. Daarnaast vinden de Ieren de steun aan maatschappijen buitenproportioneel. Verder zou Brussel geen onderzoek hebben ingesteld naar de nationale maatregelen en waren de steunmaatregelen volgens Ryanair onvoldoende onderbouwd.

