Brussel koopt ook 150 miljoen extra doses Modernavaccin

woensdag 17 februari 2021 , 12:41

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie koopt 150 miljoen extra doses van het coronavaccin van Moderna aan. Dat heeft een woordvoerder tegenover het ANP bevestigd. Daarnaast heeft de commissie de optie om nog eens 150 miljoen doses te bestellen.

De nieuwe aankoop komt bovenop de eerdere bestelling van 160 miljoen doses van het middel. Het vaccin van Moderna kwam als tweede vaccin op de markt.

Eerder woensdag werd bekend dat het dagelijks EU-bestuur een deal over de aanschaf van 200 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin tekent. Brussel heeft daarbij een optie op nog eens 100 miljoen doses. Die komen bovenop de 300 miljoen doses van het middel die al eerder waren besteld.

De Europese Commissie verdeelt de gekochte vaccins onder de 27 landen in de EU. Nederland krijgt volgens de huidige planning 19,5 miljoen doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech en 6,2 miljoen doses van het Modernavaccin. Beide middelen moeten twee keer worden toegediend. Dat betekent dat Nederland met die levering ongeveer 13 miljoen mensen kan inenten.

Tot nu toe zijn drie coronavaccins toegelaten op de Europese markt. Het zijn de middelen van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, buigt zich binnenkort over het vaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden. Half maart kan de beoordeling van dat vaccin klaar zijn. Twee andere vaccins, van Novavax en Curevac, zitten in de laatste fase voor beoordeling.

Terug naar boven