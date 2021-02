Vijlbrief vraagt Europese actie voor 'toeval-Amerikanen'

dinsdag 16 februari 2021 , 17:39

BRUSSEL (ANP) - Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) wil een structurele oplossing voor ‘toeval-Amerikanen’ in de Europese Unie. Hij heeft de EU-ministers van Financiën opgeroepen gezamenlijk actie te nemen om tot afspraken te komen met de Verenigde Staten. Deze EU-burgers, die bijvoorbeeld door geboorte ook automatisch Amerikaan zijn maar verder geen banden hebben met de VS, stuiten op allerlei problemen met bank- en belastingzaken in eigen land.

Het gaat in Nederland om ongeveer 5000 mensen die 'onbedoeld' voor de Amerikaanse wet staatsburger van de VS zijn. Daardoor zijn ze bijvoorbeeld, ongeacht waar ze wonen, verplicht belastingaangifte in de VS te doen. Europese banken worden door Washington onder druk van sancties gedwongen erop toe te zien dat de bankgegevens van deze 'onbedoelde' Amerikaanse cliënten bij de Amerikaanse fiscus terechtkomen. Sommige banken willen daarom af van deze klanten.

Vijlbrief wil dat de EU en de VS een uitweg zoeken voor de bankproblemen van toeval-Amerikanen. Ook moeten de kosten omlaag voor het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit en moet een streep door de verplichting nog aangifte te doen over de laatste vijf jaar als het Amerikaanse paspoort wordt ingeleverd.

"Het is belangrijk dat er een oplossing komt voor de grote groep onbedoelde Amerikanen die nu onterecht in de problemen zit", zei Vijlbrief na afloop van de videovergadering met zijn Europese collega's. "Daarom heeft Nederland dit vandaag op de Europese agenda gezet. De Europese Commissie ondersteunde de oproep van Nederland direct."

Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zei dat de commissie "deze langdurige kwestie" eerder al informeel heeft aangekaart bij de Amerikanen. Volgens Vijlbrief gaat Portugal, dat tijdelijk EU-voorzitter is, er nu mee aan de slag. "Het voorzitterschap zet in op een spoedig gesprek met de VS."

