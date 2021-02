China is VS voorbij als grootste handelspartner EU

maandag 15 februari 2021 , 14:47

Bron: flickr/Mike Baird

BRUSSEL (ANP/AFP) - China is de Verenigde Staten vorig jaar voorbijgestreefd als grootste handelspartner van Europa. Volgens de cijfers van statistiekbureau Eurostat was de handel tussen de EU en China vorig jaar goed voor 586 miljard euro. Tussen de VS en Europa ging het om 555 miljard euro.

Zowel de invoer (min 13,2 procent) vanuit de VS, als de uitvoer (min 8,2 procent) naar het land daalde aanzienlijk. Bij de handel met China was juist sprake van een toename. De export naar China nam met 2,2 procent toe en de invoer vanuit het land dikte met 5,6 procent aan. Het handelstekort ten opzichte van China nam verder toe en bedroeg vorig jaar 181 miljard euro. Met de VS heeft Europa een overschot van 150,9 miljard euro.

De handel met China kreeg de overhand na het eerste kwartaal. In die eerste maanden van het jaar viel de Chinese economie goeddeels stil als gevolg van de coronacrisis. Het herstel sindsdien was krachtig en de consumptie lag eind vorig jaar zelfs boven het niveau van voor de crisis. Dit heeft de verkoop van Europese producten gestimuleerd, met name in de auto- en luxegoederensector, terwijl de uitvoer van China naar Europa profiteerde van de sterke vraag naar medische apparatuur en elektronica.

Behalve door de coronacrisis is de trans-Atlantische handel met de VS belemmerd door een reeks van maatregelen over en weer. Die hebben geleid tot tarieven op staal en producten zoals Franse champagne of Harley-Davidson motorfietsen.

De onttroning van de VS komt op een moment dat de EU en China proberen om tot een investeringsovereenkomst te komen die Europese bedrijven betere toegang zou geven tot de Chinese markt.

Het Verenigd Koninkrijk, dat geen onderdeel meer is van de EU, staat op drie als het gaat om de belangrijkste handelspartner van het landenblok. Volgens Eurostat is de handel met het Verenigd Koninkrijk in 2020, het jaar waarin Groot-Brittannië officieel uit het landenblok stapte, sterk gedaald, hoewel het land tot 31 december in een overgangsperiode zat om de gevolgen van de brexit af te zwakken.

De uitvoer van de EU naar het Verenigd Koninkrijk daalde met 13,2 procent, terwijl de invoer van over het kanaal met 13,9 procent terugviel.

