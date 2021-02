Uber wil dat Brussel niet te veel te morrelt aan flexcontracten

maandag 15 februari 2021 , 8:58

BRUSSEL (ANP/RTR) - Technologiebedrijf Uber zorgt met zijn zzp-contracten voor taxichauffeurs voor banen, maar daarvoor is flexibiliteit wel noodzakelijk. Dat stelt Uber-topman Dara Khosrowshahi die de Europese Commissie oproept niet te veel aan de regels te schaven om werknemers beter te beschermen. Brussel denkt na over nieuwe regels en vraagt het werkveld om ideeën.

Volgens de Uber-topman moeten werknemers wel flexibiliteit en controle hebben over waar en wanneer ze willen werken. Eventuele veranderingen daarin moeten gelden voor de hele sector en niet slechts voor één bedrijf. De Uber-topman gelooft dat een nieuwe aanpak mogelijk is waarbij betere bescherming en andere voordelen niet ten koste gaan van onder andere de flexibiliteit. In Nederland heeft Uber ruim 4000 chauffeurs.

Uber wordt al langer bekritiseerd voor de zzp-contracten waar het mee werkt. Daarmee hebben werknemers geen recht op bijvoorbeeld een minimumloon, betaalde vakantiedagen en rustpauzes. Eind dit jaar wil de EU nieuwe regels over de rechten van flexwerkers opstellen. Later deze maand raadpleegt Brussel werknemers en werkgeversvertegenwoordigers over de rechten van flexibele arbeidskrachten.

Wereldwijd heeft Uber al meerdere rechtszaken over zijn bedrijfsmodel gevoerd met wisselend succes. In de Amerikaanse staat Californië trok Uber vorig jaar aan het langste eind toen het bedrijfsmodel met contractanten werd aangevochten. Op 19 februari doet het Britse Hooggerechtshof uitspraak in een zaak over de rechten van werknemers.

De Europese Commissie wil eerst feedback over de vraag of een wet nodig is om de arbeidsomstandigheden van flexwerkers te verbeteren, gevolgd door een tweede raadpleging over de inhoud van de wet. Gekeken wordt onder meer naar de onzekere arbeidsomstandigheden, transparantie en voorspelbaarheid van contractuele regelingen, gezondheids- en veiligheidsproblemen en adequate toegang tot sociale bescherming, meldt Brussel.

