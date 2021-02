Oxfam: EU moet vaart maken met het opnemen van vluchtelingen

maandag 15 februari 2021 , 2:40

ATHENE (ANP/DPA) - Hulporganisatie Oxfam en de Griekse raad voor vluchtelingen hebben de Europese Unie (EU) opgeroepen om vaart te maken met het opnemen van vluchtelingen door de verschillende landen, staat in een maandag uitgebracht rapport.

In september vorig jaar heeft de Europese Commissie verschillende voorstellen gedaan over de verdeling van migranten, maar sindsdien is er volgens de hulporganisaties amper iets veranderd. Tussen september en het einde van 2020 zijn ongeveer 2050 mensen verdeeld over tien EU-lidstaten, terwijl een aantal van 5100 was aangekondigd.

Ook zijn er nog steeds geen officiële afspraken gemaakt tussen de landen over de verdeling van mensen die recht op asiel hebben binnen de EU, stelt het rapport. Griekenland draait volgens het rapport hierdoor op voor de komst van de vluchtelingen.

Het rapport roept de EU tevens op om te zorgen voor fatsoenlijke leefomstandigheden in tentenkampen voor vluchtelingen. Het nieuwe kamp op het Griekse eiland Lesbos, dat werd gebouwd nadat het overbevolkte kamp Moria begin september afbrandde, zou nog steeds niet voldoen aan de minimumeisen.

In de eerste negen maanden van 2020 werden ongeveer 27.000 asielverzoeken goedgekeurd. Veel vluchtelingen zijn echter in Griekenland gestrand, terwijl het land volgens het rapport de financiële middelen en strategie mist om hen bij te staan bij hun integratie.

EU-lidstaten zijn het al jaren oneens over het asielbeleid. Zuidelijke landen waar grote aantallen vluchtelingen arriveren, eisen dat ook andere landen migranten opnemen. Ondanks een belofte van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) in september om honderd vluchtelingen uit Moria, onder wie vijftig alleenstaande minderjarigen, naar Nederland te halen, meldde voogdijinstelling Nidos vorige maand aan NRC dat er nog geen enkel kind in Nederland was gearriveerd. Van de 50 vluchtelingen die in gezinsverband naar Nederland gehaald zouden worden, waren er eind vorig jaar al wel 49 aangekomen.

Broekers-Knol liet daarop aan de Tweede Kamer weten dat Nederland, anders dan eerder was afgesproken, slechts twee minderjarige, alleenstaande vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland haalt. Wel komen er meer kwetsbare gezinnen met kinderen deze kant op dan eerder was afgesproken. In totaal gaat het om 57 kinderen en 43 volwassenen.

