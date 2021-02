Vakbonden KLM roepen Brussel op geen landingsrechten af te nemen

vrijdag 12 februari 2021 , 21:40

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse luchtvaartvakbonden roepen de Europese Commissie gezamenlijk op geen start- en landingsrechten af te pakken in ruil voor extra staatssteun aan KLM. Ze vinden dat eurocommissaris van mededinging Margrethe Vestager banen op het spel zet als ze dat daadwerkelijk eist, schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Deense. De positie van KLM zal door zo'n eis namelijk niet worden versterkt, wat het doel van de staatssteun zou moeten zijn, maar juist verzwakt.

De vakbonden VNV, NVLT, CNV, FNV Luchtvaart, FNV Cabine, VNC, VKP en De Unie verwachten dat 'luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie' de landingsrechten, ook wel bekend als slots, zullen krijgen die KLM af zou moeten staan. Daarmee verwijzen ze naar maatschappijen uit het Midden-Oosten zoals Emirates. KLM en de bonden menen al langer dat die partijen, die wel ongestraft staatssteun kunnen krijgen, oneerlijke voordelen genieten. De stap zou daarom slecht zijn voor duurzaamheid en concurrentie.

De bonden sluiten zich met de brief aan Vestager aan bij de kritiek die de Franse onderminister van transport Jean-Baptiste Djebbari eerder deze week uitte. Hij leek echter vooral bang te zijn dat de start- en landingsrechten die Air France moet opgeven naar prijsvechters gaan.

Vestager ging eerder akkoord met staatssteun aan Lufthansa als de Duitse luchtvaartmaatschappij slots op zou geven. De Europese Commissie waarschuwde daarna al dat dit akkoord een precedentwerking zou hebben.

