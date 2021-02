Brussel wil 70 procent van volwassenen inenten vóór 21 september

vrijdag 12 februari 2021 , 14:17

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil op 21 september 70 procent van de volwassenen hebben ingeënt tegen het coronavirus. De Europese Commissie kondigde dat streven al eerder aan, maar over de planning heerste verwarring.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie mikte eerder op "in de zomer", bewoordingen die ook zouden kunnen duiden op het aanbreken van de zomer in juni. Later maakte ze duidelijk dat de commissie het eind van de zomer heeft geprikt en nu noemt ze een concrete datum. "De zomer eindigt doorgaans op 21 september", zei ze vrijdag bij de definitieve goedkeuring van het coronaherstelfonds.

De commissie noemde de doelstelling meteen al ambitieus, maar sindsdien stapelde de tegenslag voor de inentingscampagne zich ook nog op. Alle drie de vaccinfabrikanten van wie de vaccins tot dusver in de EU mogen worden gebruikt, kondigden vertraging aan.

Deskundigen denken dat de epidemie zal uitdoven als minstens 70 procent van de bevolking is ingeënt.

Terug naar boven