EU-Parlement stemt in met tijdelijke verlaging van verplichte start- en landingsslots voor luchtvaart

donderdag 11 februari 2021 , 13:39

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met het tijdelijk verlagen van de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om 80 procent van aan hen toegewezen vaste start- en landingstijden, de zogenoemde slots, ook echt te gebruiken. In het zomerseizoen moeten de maatschappijen 50 procent van hun slots gebruiken, vindt het parlement met 683 stemmen voor, 3 tegen en 4 onthoudingen.

In normale tijden geldt de verplichting van het uitvoeren van vluchten voor minstens 80 procent van de toegekende slots. Anders kan een luchtvaartmaatschappij de rechten in het volgende jaar verliezen. Toen de coronapandemie vorig voorjaar uitbrak en er nauwelijks passagiers waren, voerden veel maatschappijen ‘spookvluchten’ met beperkt gevulde vliegtuigen uit om hun toewijzingen te houden. Daarop schortte de Europese Commissie de regel tijdelijk op.

De commissie had in december voorgesteld het percentage te verlagen tot 40. Dat was gebaseerd op de verwachting dat het reisniveau in de zomermaanden minstens 50 procent zal bedragen ten opzichte van 2019. De lidstaten moeten nog instemmen met een definitief percentage.

