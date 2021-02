EU-Parlement stemt in met tijdelijke verlaging van verplichte start- en landingsslots voor luchtvaart

donderdag 11 februari 2021 , 16:45

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met tijdelijke, lossere regels voor de vaste start- en landingstijden, de zogenoemde slots, van de luchtvaartmaatschappijen voor het zomerseizoen. De maatschappijen mogen in verband met de coronapandemie voor de periode tussen 28 maart en 30 oktober ongestraft tot maximaal 50 procent van aan hen toegewezen slots tijdelijk 'inleveren' en zijn over het restant verplicht de helft daadwerkelijk te gebruiken om de bestaande rechten niet te verliezen.

In normale tijden moeten luchtvaartmaatschappijen minstens 80 procent van hun toegekende slots gebruiken om hun vaste start- en landingstijden te houden. Toen de pandemie vorig voorjaar uitbrak en er nauwelijks meer passagiers waren, voerden veel maatschappijen ‘spookvluchten’ met beperkt gevulde vliegtuigen uit om hun toewijzingen te houden. Daarop schortte de Europese Commissie de regel tijdelijk op.

De commissie stelde in december voor het percentage van verplichte vluchten voor het zomerseizoen van 80 te verlagen tot 40. Dat voorstel was gebaseerd op de verwachting dat het reisniveau in de zomer minstens de helft zal zijn ten opzichte van 2019. Het parlement geeft de sector nog wat meer lucht, door maatschappijen de mogelijkheid te bieden tot maximaal 50 procent van hun toegekende slots voor de zomer in te leveren zonder die bestaande rechten te verliezen. Over het resterende aantal slots zijn ze verplicht de helft daadwerkelijk te gebruiken om hun rechten te behouden.

Maatschappijen die gebruik willen maken van de mogelijkheid om ongestraft slots in te leveren moeten dat binnen acht dagen doen nadat de nieuwe regels zijn gepubliceerd in het officiële Europese 'staatsblad'. De lidstaten moeten nog instemmen met de tijdelijke regels, maar volgens betrokkenen is dat een formaliteit.

Terug naar boven