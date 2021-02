Brussel: groei Nederlandse economie dit jaar laagst in eurozone

donderdag 11 februari 2021 , 11:02

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse economie zal dit jaar met slechts 1,8 procent groeien. Dat is het laagste groeipercentage dat de Europese Commissie voor de 27 EU-landen in 2021 verwacht. Ook volgend jaar loopt het herstel van Nederland met een verwachte groei van 3 procent achter als Europa uit de crisis opkrabbelt. Daar staat tegenover dat de economische klap vorig jaar in Nederland minder hard lijkt te zijn geweest dan verwacht, stelt het dagelijks EU-bestuur.

In haar zogeheten winterprognose schrijft de commissie dat ze vanwege de vaccinatieprogramma's tegen corona "voorzichtig optimistisch" is over de vooruitzichten in Europa. Ze voorspelt dat de eurozone van negentien landen dit jaar met 3,8 procent groeit, evenals volgend jaar. Dat is optimistischer dan de 3 procent die Brussel eerder verwachtte. Voor de hele EU pent ze een groei van respectievelijk 3,7 en 3,9 procent in. Volgend jaar groeit alleen Finland minder hard dan Nederland.

Het herstel in Nederland lijkt dus wat langer te duren, maar Nederland lijkt ook minder diep te zijn gevallen. Volgens de commissie is de Nederlandse economie in 2020 met 4,1 procent gekrompen. In november rekende ze nog op een neergang van 5,3 procent en in juli zelfs op een min van 6,8 procent. De economie in de eurozone is vorig jaar gemiddeld met 6,8 procent gekrompen.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis ziet voor de EU licht aan het einde van de tunnel. Hij verwacht dat de economie in de tweede helft van het jaar flink zal aantrekken. "De prognose geeft hoop in een tijd van onzekerheid voor ons allen." Toch blijft het precieze beeld voor de komende tijd onzeker, vanwege de dreiging van nieuwe virusvarianten en lockdownmaatregelen. Veel hangt dus af van het verloop van de vaccinatieprogramma's.

Het herstel zal hoe dan ook heel verschillend in Europa verlopen. Spanje, dat met een krimp van 11 procent vorig jaar zwaar door de pandemie is getroffen, groeit dit jaar het hardst in de EU met 5,6 procent en met 5,3 volgend jaar, voorspelt Brussel. Voor Griekenland (-10 procent), dat zeer afhankelijk is van toerisme, heeft het herstel naar verwachting langer nodig, maar Brussel rekent op 5 procent groei in 2022.

EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) wijst erop dat niet in de prognoses is meegenomen wat de positieve effecten kunnen zijn van de miljarden die de komende jaren in de EU worden gepompt via het tijdelijke Europese herstelplan en andere steunmaatregelen van in totaal 750 miljard euro.

