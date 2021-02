Bank of England: 'Britten willen geen strijd om financiële dienstensector met EU'

woensdag 10 februari 2021 , 19:48

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

LONDEN (ANP/RTR) - De Europese Unie moet niet de strijd aangaan met het Verenigd Koninkrijk over de omvangrijke financiële dienstensector in de Londense City. Daarvoor waarschuwde de Britse gouverneur van de centrale bank Andrew Bailey. Volgens de baas van de Bank of England (BoE) is Brussel sinds het Britse vertrek uit de EU strenger voor Londen, dan het voor andere handelspartners is.

Sinds 1 januari is de 'City' grotendeels van de EU afgesneden. Brussel heeft gezegd dat het zich niet laat opjagen als het gaat om beslissingen over het verlenen van toegang aan Britse financiële bedrijven. De EU zou ook eerst willen weten in hoeverre de Britse regels afwijken van de Europese regels.

Volgens Bailey wordt de norm die de EU stelt aan geen ander land opgelegd. Brussel zou ook niet willen dat op die manier met de EU wordt omgegaan, zo liet hij optekenen. Volgen de gouverneur is nu niet het moment om een regionaal geschil uit te vechten, aangezien er bergen werk moeten worden verzet om de economieën op te bouwen na de coronacrisis.

Londen is het enige financiële centrum in Europa dat kan wedijveren met New York. De Britse hoofdstad is nog altijd dominant op het gebied van handel op valutamarkten die goed is voor vele miljarden euro's. Volgens Bailey zal Londen een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, financiële centrum van de wereld blijven. De regels voor de financiële dienstensector moeten daarbij worden aangepast, naarmate de wereld ook verandert. Hij sloot plotselinge versoepelingen van de regels na het Britse vertrek uit de EU eerder al uit.

De handelsovereenkomst van Groot-Brittannië met de EU, die op 1 januari in werking trad, heeft geen betrekking op financiële diensten. De City of London zal in de nabije toekomst waarschijnlijk slechts beperkte toegang tot de financiële markt van de EU krijgen. Bailey merkt op dat de EU langdurige markttoegang heeft verleend aan zogeheten clearinginstellingen uit de Verenigde Staten, maar niet aan hun Britse tegenhangers, ook al voldoen deze aan dezelfde regels.

Eerder op woensdag schatte adviesbureau PwC in dat de Britse belastinginkomsten uit de financiële dienstensector dit jaar zullen dalen als gevolg van de brexit. De sector van ruwweg 135 miljard pond is goed voor meer dan 10 procent van de Britse belastinginkomsten. Volgens een studie van het Centre for Economics and Business Research kost de brexit de Londense economie jaarlijks 9,5 miljard pond per jaar.

