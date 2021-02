Sluiting Hongaarse oppositiezender onder Brusselse loep

woensdag 10 februari 2021 , 17:52

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat na of Hongarije EU-regels schendt door de grootste onafhankelijke radiozender van het land uit de lucht te halen. De commissie maakte zich al zorgen over de persvrijheid in de EU-lidstaat, "en de kwestie van Klubradio maakt die zorgen alleen maar groter", zegt een woordvoerder.

De uitzendvergunning van Klubradio die als een van de weinige overgebleven Hongaarse media de regering van premier Viktor Orbán kritisch volgt, is ingetrokken. Het station heeft "administratieve basisregels overtreden", aldus de woordvoerder van de regering in Boedapest. De zender kan hooguit online blijven uitzenden.

De commissie "heeft contact met de Hongaarse autoriteiten om ervoor te zorgen dat Klubradio wettig kan blijven functioneren". Als blijkt dat Boedapest EU-regels overtreedt, zal zij "niet aarzelen om zo nodig en mogelijk actie te ondernemen".

Het leeuwendeel van de Hongaarse media is de afgelopen jaren opgedoekt of overgenomen door bondgenoten van Orbán.

