Meer dan half miljoen coronadoden in Europese Unie

woensdag 10 februari 2021 , 15:58

PARIJS (ANP/AFP) - In de Europese Unie zijn inmiddels meer dan 500.000 mensen officieel overleden aan Covid-19. Van de ruim 20 miljoen geregistreerde coronabesmettingen waren er tot nu toe 501.531 met dodelijke afloop.

Enkele EU-lidstaten behoren tot de zwaarst getroffen landen ter wereld door de coronapandemie, die in de EU begin vorig jaar uitbrak in Italië. Maar recente trends wijzen op lichte verbeteringen in het blok van 27 landen. Zo daalt in de hele EU het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen en infecties. In de periode van 3 tot 9 februari registreerde de EU als geheel dagelijks gemiddeld 103.250 nieuwe infecties, 16 procent minder dan de week ervoor. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag was in die week 3137, of 7 procent minder.

Heel Europa, dus ook met de niet-EU-lidstaten, geldt met ruim 785.000 coronadoden als 's werelds zwaarst getroffen regio, gevolgd door Latijns-Amerika met het Caribisch gebied en de Verenigde Staten met Canada.

