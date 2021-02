EU steekt 7 miljard euro in 'buurlanden' rond Middellandse Zee

dinsdag 9 februari 2021 , 16:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie steekt tot 2027 7 miljard euro in de economie van tien niet-EU-landen rond de Middellandse Zee. De EU is de belangrijkste handels- en investeringspartner in de regio die zich uitstrekt van Marokko tot Syrië en wil dat blijven, aldus Europees commissaris Olivér Várhelyi (Nabuurschap en Uitbreiding).

"Wij zijn afhankelijk van elkaar als het gaat om stabiliteit", zei de Hongaar op een persconferentie. Zaken als illegale immigratie, mensensmokkel en terrorisme zijn daar een bedreiging van, betoogde hij. "Europa wil rechtstreeks bijdragen aan een langetermijnvisie voor welvaart en vrede in de regio, vooral in het kader van het economische en sociale herstel na de crisis van Covid-19." Om in de regio klappen te helpen opvangen door de pandemie heeft de EU sinds de eerste coronagolf begin vorig jaar al 3,2 miljard euro extra steun gegeven, zei Várhelyi.

Volgens de Europese Commissie "blijven de uitdagingen tien jaar na de Arabische Lente in het gebied aanzienlijk". De tien landen waar het om gaat zijn Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Libië, Israël, Jordanië, Libanon, Syrië en Palestina. Twee derde van de 27 EU-landen erkent de staat Palestina overigens niet, waaronder Nederland. De samenwerking tussen de EU en de regio werd formeel in 1995 begonnen. De inspanningen van de EU zijn niet alleen gericht op de economie, maar ook op mensenrechten en democratie.

De strategische relatie tussen de EU en het zogenoemde zuidelijk nabuurschap wordt op 26 februari door de EU-leiders besproken op een tweedaagse top per video.

Terug naar boven