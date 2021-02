Chef Europees Grenswachtagentschap wil niet opstappen ondanks beschuldigingen

dinsdag 9 februari 2021 , 14:29

Bron: Copyright Frontex

DEN HAAG (PDC) - Fabrice Leggeri, het hoofd van het Europees Grenswachtagentschap Frontex, is niet van plan om op te stappen, ondanks de beschuldigingen en onderzoeken naar zijn organisatie. Dat maakte hij vrijdag duidelijk in een interview op de Franse radio Europe 1, nadat in een nieuw onderzoek aan het licht kwam dat de grenswachtdienst de lobby-regels overtrad.

Het onderzoek 'Lobbying Fortress Europe' van Corporate Europe, een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet naar lobbywerk bij de Europese instellingen, wijst uit dat Frontex banden smeedt met de wapen- en veiligheidsindustrie. De betrokken lobbyisten van deze bedrijven staan niet vermeld in het EU-transparantieregister voor lobbyisten, en de ontmoetingen tussen hen en het agentschap werden niet gemeld aan het Europees Parlement.

Dit gebrek aan transparantie kan toegevoegd worden aan het rijtje beschuldigingen aan het adres van het Europese grens- en kustwachtagentschap. Directeur Leggeri ligt al langer onder vuur door de wantoestanden die heersen binnen het agentschap. De Europese fraudewaakhond OLAF en de Europese Ombudsman onderzoeken of Frontex zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag tegen personeel en aan het illegaal terugsturen van migranten.

De Europese Commissie en het Europees Parlement spraken ook al hun zorgen uit over de dienst. Het Europees Parlement heeft zelf ook een onderzoek ingesteld naar de vermeende medeplichtigheid van Frontex aan illegale 'pushbacks' van asielzoekers in de wateren tussen Griekenland en Turkije. De Europarlementariërs uit de sociaaldemocratische fractie (S&D) eisten al het ontslag van de Frontex-baas. Maar deze lijkt zich dus van geen kwaad bewust te zijn.

Bron: Trouw

Terug naar boven