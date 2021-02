EP vandaag in debat met Hoge Vertegenwoordiger Borrell over optreden in Rusland

dinsdag 9 februari 2021 , 11:40

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Vandaag verschijnt Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrel, voor het Europees Parlement. Leden van het Europees Parlement vinden dat Borrell niet genoeg heeft gedaan na de uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, die de EU tijdens een gezamenlijk persmoment een "onbetrouwbare partner" noemde.

Meer dan 70 leden van het Europees Parlement roepen nu op tot het vertrek van Borrell na de vernederende gebeurtenissen in Moskou. Zij ondertekenden een brief van het Estse EP-lid Riho Terras, waarin Borrell beschuldigd wordt van nalatigheid met betrekking tot zijn optreden.

Borrells optreden zou de reputatie van de EU volgens hen ernstig hebben geschaad. Daarom vinden zij dat Commissie-voorzitter Ursula Von der Leyen actie moet nemen, als Hoge Vertegenwoordiger Borrell niet vrijwillig vertrekt. Onder de ondertekenaars van de brief waren met name leden van de ECR en de EVP, maar ook een aantal leden van de Europese liberalen, Renew Europe. Van de Nederlandse EP-leden ondertekenden Derk Jan Eppink (ECR) en Peter van Dalen (EVP) de brief van Terras.

EP-lid Sophie in 't Veld van Renew Europe noemde Borrells optreden in Moskou een "compleet fiasco" dat serieuze schade met zich meebrengt voor de EU, en is van mening dat iemand anders voor de functie van Hoge Vertegenwoordiger moet worden overwogen.

Het Europees Parlement kan tijdens het debat een motie indienen waarin zij de toekomstige geloofwaardigheid van Borrell in twijfel trekt, en mogelijk zinspeelt op het vertrek van Borrell. Echter is het niet mogelijk om het vertrouwen in één individuele eurocommissaris van de Europese Commissie op te zeggen middels een motie van wantrouwen, dit kan alleen richting de commissie als geheel.

Het debat vindt plaats vanaf 15:00 en is live te volgen via https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/home.html.

Bron: Politico, Europees Parlement

