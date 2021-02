EU-landen wijzen Russische diplomaten uit als vergelding

maandag 8 februari 2021 , 17:56

BERLIJN (ANP) - Als vergelding voor de uitwijzing van diplomaten door Rusland hebben drie lidstaten van de Europese Unie ieder een Russische diplomaat tot ongewenst persoon verklaard. De stap komt niet geheel onverwacht na de ophef over het besluit van Moskou.

Duitsland, Zweden en Polen kondigden tegelijkertijd aan ieder een Russische diplomaat uit te wijzen. Ze zijn verbolgen dat Rusland vrijdag aankondigde een Duitse, Zweedse en Poolse diplomaat het land uit te zetten omdat zij zouden hebben meegedaan aan demonstraties voor de gevangen Russische oppositieleider Navalny. Volgens Berlijn maakte de medewerker van de Duitse ambassade gewoon gebruik van zijn recht zich ter plekke op de hoogte te stellen. Ook Stockholm en Warschau noemen het besluit van Moskou ongerechtvaardigd. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn beurt noemt de vergeldingsmaatregelen van de drie landen ongegrond en onvriendelijk.

De Russische stap om drie diplomaten uit te zetten werd vrijdag bekendgemaakt tijdens het omstreden bezoek van EU-buitenlandchef Borrell aan Moskou. Waarnemers spraken over een regelrechte belediging voor de EU-topdiplomaat. Hij was juist naar Rusland gekomen om te proberen de plooien tussen de Russen en Brussel glad te strijken, na hoogoplopende spanningen over onder meer het lot van Kremlincriticus Navalny.

