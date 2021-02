Europese Commissie vraagt lidstaten om vaccins voor Oekraïne

maandag 8 februari 2021 , 15:06

KIEV (ANP/AFP) - De Europese Commissie roept EU-landen op coronavaccins aan Oekraïne te geven. Het land heeft nog geen prik gezet. President Zelenski staat onder druk om bij Rusland aan te kloppen voor het succesvolle vaccin dat die grote buur heeft ontwikkeld.

"Ik heb onze lidstaten gevraagd om een deel van hun doses aan Oekraïne te schenken", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de commissie. "Boven op Covax."

Covax is het internationale vaccinfonds voor arme landen waarvan de Europese Unie de belangrijkste geldschieter is. Het heeft Oekraïne, dat ongeveer 40 miljoen inwoners heeft, 8 miljoen doses beloofd. De eerste Covax-vaccins komen nog deze maand, verzekerde Von der Leyen in een videotoespraak voor een coronaconferentie in Kiev.

Oekraïne heeft ook 5 miljoen doses besteld van het Chinese CoronaVac. Verder heeft het de hand gelegd op 12 miljoen doses van AstraZeneca en Novavax, liet de regering in Kiev vorige week weten. Dat is samen nog niet genoeg om alle Oekraïners de vereiste twee prikken te geven.

Sinds Kiev afstand nam van Rusland en aansluiting zoekt bij de EU, zijn de betrekkingen met het buurland ijzig. Het Westen en Rusland strijden in Oekraïne om invloed.

