'Britse export naar EU bijna twee derde lager in januari'

LONDEN (ANP/DPA) - De Britse export naar de Europese Unie is in januari meer dan twee derde gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. De daling is niet alleen het gevolg van de coronapandemie, maar wordt voor een groot deel veroorzaakt vanwege extra papierwerk en controles die nodig zijn omdat het Verenigd Koninkrijk niet langer bij de Europese interne markt hoort.

Dat meldt de Britse zondagskrant The Observer op basis van gegevens van de transportbranchevereniging in het Verenigd Koninkrijk, de Road Haulage Association (RHA).

RHA-topman Richard Burnett zegt in de krant dat veel vrachtwagens die producten vanuit Europa meenemen leeg terugkomen, omdat veel Britse bedrijven nu niet eens proberen om te exporteren naar de EU. Burnett vindt ook dat er veel te weinig Britse douanemedewerkers zijn. Volgens de topman zijn er maar 10.000, een vijfde van wat nodig zou zijn om de boel efficiënt te laten verlopen.

Er wordt gevreesd voor nog meer dalingen wanneer de Britten in juli beginnen met controles op de import van Europese goederen. Daarnaast gelden strengere reisregels die ook voor verdere vertragingen kunnen zorgen: vrachtwagenchauffeurs die vanuit het VK naar Frankrijk reizen via de Kanaaltunnel moeten nu een negatieve coronatest kunnen laten zien.

