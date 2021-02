Levering vaccins Astra/Zeneca begint weer te lopen

zaterdag 6 februari 2021 , 14:26

PARIJS (ANP/Belga/BLOOMBERG) - De levering van de vaccins van Astra/Zeneca aan de Europese Unie begint weer ordelijk te verlopen. De EU en het farmaceutische bedrijf raakten in een hoogoplopende ruzie verwikkeld toen het bedrijf niet bleek te kunnen voldoen aan de eerder gemaakte afspraken over de hoeveelheid doses. Maar de levering is weer op gang en bijvoorbeeld Frankrijk begint dit weekend er werknemers in de gezondheidszorg mee in te enten, nadat vrijdagavond doses waren binnengekomen.

Ook Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Spanje gaan snel met deze vaccins aan de slag. In Nederland zijn vrijdag de eerste 80.000 doses binnengekomen en in februari worden er in totaal 670.000 verwacht.

.

