EU-buitenlandchef Borrell in Moskou voor driedaags bezoek

vrijdag 5 februari 2021 , 9:39

Bron: Julmin/Surendil

MOSKOU (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell is in Moskou gearriveerd voor een driedaags bezoek, het eerste van een EU-buitenlandcoördinator sinds 2017. Vrijdagochtend staat een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op het programma, waarna ze een gezamenlijke persconferentie geven.

De EU-buitenlandchef begint zijn bezoek met ontmoetingen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. "Het burgerlijke leven is hier nog steeds levendig, ondanks het inperken van ruimte voor verschillende meningen", schrijft Borrell op Twitter.

Borrell zal onder meer de "destabiliserende" acties van Rusland in Oekraïne aansnijden, het belang van de uitvoering van het nucleaire akkoord met Iran, de coronapandemie en klimaatverandering. Maar de meeste aandacht gaat naar verwachting uit naar de veroordeling van oppositieleider Aleksej Navalny, waar de EU zich sterk tegen heeft uitgesproken.

Moskou heeft al gezegd niet gediend te zijn van buitenlands commentaar hierover. De buitenlandchef zou Navalni wel willen ontmoeten, maar zal daar volgens ingewijden niet op aandringen. Borrells woordvoerder had het eerder over een "delicate diplomatieke balanceeract".

Borrell zal ook zijn zorgen overbrengen over de mensenrechten in Rusland in het algemeen. Hij heeft ontmoetingen gepland met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers in Moskou.

De verhouding tussen Rusland en de EU raakte in 2014 ernstig verstoord door de inlijving van de Krim door Moskou. De MH17-ramp, de rol van Rusland in de conflicten in Oekraïne, Libië en Syrië en andere "kwaadaardige" (desinformatie)activiteiten hebben de relatie verder verslechterd. De EU-sancties worden al jaren vrijwel routineus verlengd.

"De relatie met Rusland is voor de EU een van de meest complexe", liet Borrell in een verklaring weten. "Maar behalve meningsverschillen zijn er ook gebieden waarin de EU en Rusland wél samenwerken - of beter moeten samenwerken - die onze urgente aandacht vereisen." De leiders van de EU-landen houden volgende maand een "strategische discussie" over de relatie met Rusland.

Terug naar boven