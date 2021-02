Brussel zet recht: Nederlandse fabriek maakt wél vaccins voor EU

donderdag 4 februari 2021 , 14:26

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt wel degelijk coronavaccins van AstraZeneca uit een Nederlandse fabriek. Tot dusver ontkende de Europese Commissie dat, maar dat was volgens EU-bronnen een vergissing. Het gaat waarschijnlijk om het Leidse Halix, dat zelf zegt de vaccins voor AstraZeneca te maken.

In het contract met de Brits-Zweedse vaccinfabrikant is bepaald dat de vaccins voor de EU worden geproduceerd in een fabriek in België, één in Nederland en twee in het Verenigd Koninkrijk. Over die afspraken kregen de commissie en AstraZeneca ruzie, omdat de farmareus weigerde de fors tegenvallende productie in België aan te vullen met doses uit het VK. Die zouden voor de Britten zijn bedoeld. Brussel kreeg de indruk dat Londen voorrang kreeg.

Het contract, dat de commissie vrijdag openbaar maakte, vermeldt een fabriek in I/IL. Volgens de commissie moest dat gelezen worden als Ierland en Italië, maar er blijkt toch Nederland bedoeld.

Over de fabrieken was veel verwarring, omdat AstraZeneca-topman Pascal Soriot wél zei dat een Nederlandse fabriek vaccins zou maken voor de EU. Halix maakt naar eigen zeggen de vaccinstof zelf, maar zou die ook kunnen verpakken en gebruiksklaar maken.

Het VK ontving in december al miljoenen in Nederland gemaakte doses, meldden Britse media destijds. Als een bedrijf in Nederland gemaakte vaccinstof of een kant-en-klaar coronavaccin naar het VK of een ander land buiten de EU wil exporteren, moet het sinds afgelopen weekend toestemming vragen aan Nederland. Ook de Europese Commissie kijkt mee, en zij heeft het laatste woord. Zo wil Brussel greep houden op de vaccins, waarvan de levering de afgelopen weken steeds hapert. En voorkomen dat fabrikanten andere klanten voortrekken.

Of Halix op het ogenblik vaccins levert aan landen buiten de EU, is onduidelijk. Mogelijk gaat Leidse vaccinstof naar bijvoorbeeld Duitsland om daar verpakt te worden en verlaat het vervolgens pas de unie. De Europese Commissie liet dinsdag weten dat inmiddels twee keer exporttoestemming in de EU is aangevraagd, maar liet in het midden welk bedrijf dat heeft gedaan.

