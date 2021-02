EU-lidstaten akkoord met Portugese plannen voor Conferentie over de Toekomst van Europa

donderdag 4 februari 2021 , 13:35

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - In Brussel is gisteren de voorgestelde vormgeving van de Conferentie over de Toekomst van Europa formeel goedgekeurd. Dat meldden bronnen uit Brussel na een presentatie hierover van het Portugees voorzitterschap. De conferentie is gericht op het ontwikkelen van nieuwe beleidsprioriteiten en hervormingen van de van de EU, waarbij de stem van de burgers centraal staat.

Na afloop van de presentatie van Portugal is ingestemd dat de conferentie zal plaats vinden onder gezag van de voorzitters van de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement, in samenwerking met een uitvoerende commissie. Verder benadrukte António Costa, minister-president van Portugal, het belang van een snelle start van de conferentie.

De twee jaar durende conferentie staat nu gepland om te beginnen op 9 mei, Europadag. Oorspronkelijk stond de conferentie gepland te starten in mei afgelopen jaar maar dit werd door de coronacrisis uitgesteld naar dit jaar.

Bron: Euractiv

