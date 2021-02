Europese waakhond EMA kijkt mee met coronavaccin van Novavax

woensdag 3 februari 2021 , 18:10

AMSTERDAM (ANP) - Europa krijgt mogelijk een vijfde vaccin tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, kijkt rechtstreeks mee met de onderzoeken naar het middel dat het bedrijf Novavax ontwikkelt. Dat maakt het mogelijk om sneller een oordeel klaar te hebben wanneer de makers het middel op de markt willen brengen.

Zo'n beoordeling heet een rolling review. De inspecteurs van het EMA krijgen de resultaten van de tests dan binnen terwijl het onderzoek loopt. Het is de laatste stap voor een aanvraag om op de markt toegelaten te worden. Wanneer het EMA met een positief oordeel komt, is het uiteindelijk aan de Europese Commissie om te besluiten of een vaccin wordt goedgekeurd

Het EMA hield eerder een rolling review van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Die zijn inmiddels goedgekeurd. Momenteel kijkt de toezichthouder ook mee bij het vaccin van Janssen uit Leiden.

Het vaccin dat nu wordt beoordeeld, is ontwikkeld door de Tsjechische dochter van het Amerikaanse Novavax. De Europese Commissie is al in onderhandeling met het bedrijf over het kopen van 100 miljoen doses met een optie op nog eens zoveel. Het vaccin heet NVX-CoV2373. Het bevat kleine deeltjes van in het lab gemaakte uitsteeksels waarmee het coronavirus een lichaamscel binnendringt. Het vaccin moet het afweersysteem leren om die deeltjes te herkennen en aan te vallen.

