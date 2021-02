Kinderrechtenorganisaties: aantal meldingen van kindermisbruik gehalveerd door EU-privacywet

woensdag 3 februari 2021 , 13:14

LEIDEN (ANP) - Kinderrechtenorganisaties slaan gezamenlijk alarm, omdat het opsporen van onlinekindermisbruik lastiger is geworden door een nieuwe Europese privacywet die geldt sinds december. Het aantal meldingen van onlinekindermisbruik zou bijna gehalveerd zijn door die EU-wet.

CKM, Defence for Children-ECPAT, International Justice Mission en Terre des Hommes vinden dat de privacy van daders van kindermisbruik door de nieuwe wet voorrang krijgt op de bescherming van slachtoffers. ICT-bedrijven mogen namelijk geen software meer gebruiken om online kindermisbruik op te sporen.

De organisaties zien hoe sinds de nieuwe wet, de Electronic Communications Code die op 20 december 2020 in werking trad, afbeeldingen van kindermisbruik ongestoord kunnen worden verspreid via sociale media. Volgens het Amerikaanse onderzoekscentrum NCMEC nam het aantal meldingen van onlinekindermisbruik in Europa met 46 procent af in december.

De Europese Commissie stelde in september 2020 al een tijdelijke regeling voor, zodat het opsporen van kindermisbruik ondanks de nieuwe wet op de oude manier door zou kunnen gaan. Het Europese Parlement stemde daar niet mee in. De kinderrechtenorganisaties roepen daarom opnieuw op om te werken aan een betere wet en in de tussentijd de software te blijven gebruiken.

