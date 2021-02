Londen verdedigt vaccinatiestrategie na kritiek uit Europa

woensdag 3 februari 2021 , 12:01

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister van Volksgezondheid heeft de vaccinatiestrategie van zijn land verdedigd na sceptische reacties uit de EU. Minister Matt Hancock zei dat er wel degelijk een wetenschappelijke basis is voor het besluit om alle leeftijdsgroepen in te enten met het vaccin van Oxford en AstraZeneca.

Het gebruik van dat vaccin bij ouderen is onderwerp van discussie. De gezondheidsautoriteiten in meerdere EU-landen hebben geadviseerd alleen mensen onder de 65 in te enten met het AstraZeneca-vaccin. De Franse president Emmanuel Macron merkte op dat het middel 'quasi-ineffectief' lijkt te zijn bij ouderen.

Dat laatste wordt betwist door de vaccinmakers en de Britse regering. Hancock noemde het bij de BBC glashelder dat het vaccin goed werkt. Het Verenigd Koninkrijk nam het vaccin van AstraZeneca als eerste land in gebruik en wordt in Europa gezien als koploper op vaccinatiegebied.

In andere Europese landen, waaronder ook Duitsland, Frankrijk en Nederland, wordt gemord over het tempo waarin de autoriteiten hun burgers vaccineren. De Franse minister van Europese Zaken Clement Beaune beklemtoonde woensdag dat de Britten "enorme risico's" hebben genomen met vaccineren, bijvoorbeeld door ook ouderen in te enten met het AstraZeneca-vaccin.

