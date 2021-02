Westerse landen eisen onmiddellijke vrijlating Navalny

dinsdag 2 februari 2021 , 20:45

WASHINGTON/LONDEN/MOSKOU (ANP) - Rusland moet oppositieleider Aleksej Navalny onmiddellijk en zonder voorwaarden vrijlaten, eisen onder meer de Amerikaanse, Duitse, Franse, Nederlandse en Britse regering, en de buitenlandchef van de Europese Unie. De Kremlincriticus werd dinsdag veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan hij 32 maanden in een strafkolonie moet uitzitten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken toonde zich een verklaring diep bezorgd over het vonnis. Hij gaat met bondgenoten overleggen over hoe Rusland kan worden afgerekend op het "falen van het respecteren van de rechten van zijn burgers".

"Onaanvaardbaar", is het oordeel van de Franse president Macron. "Een politiek geschil is nooit een misdaad. We roepen op tot zijn onmiddellijke vrijlating", twitterde hij. EU-president Charles Michel vindt het vonnis ook onaanvaardbaar. "Justitie mag niet worden gepolitiseerd", zei hij op Twitter.

EU-buitenlandchef Josep Borrell merkt op Twitter op dat de straf indruist tegen het oordeel van het Europees hof voor de Rechten van de Mens, dat eerder heeft bepaald dat de zaak tegen Navalny "willekeurig en onredelijk" is. Borrell brengt later deze week een bezoek aan Moskou, dat al heeft laten weten zich niet de les te laten lezen.

De Duitse buitenlandminister Heiko Maas sprak op Twitter van een "bittere klap voor de fundamentele vrijheden en de rechtstaat in Rusland". Zijn Britse collega Dominic Raab riep eveneens op tot directe en onvoorwaardelijke vrijlating van Navalni en de demonstranten en journalisten die de afgelopen twee weken zijn gearresteerd. Raab noemde de uitspraak "pervers", omdat een slachtoffer van vergiftiging is veroordeeld, en niet de mensen achter de gifaanval. Minister Stef Blok herhaalde ook zijn oproep tot vrijlating.

Litouwen riep op tot extra EU-sancties. Het land overweegt eigen strafmaatregelen als de unie niet snel handelt, stelt buitenlandminister Linas Linkevičius. Net als de twee andere Baltische landen Estland en Letland pleitte Litouwen eerder al voor strafmaatregelen tegen Moskou. Polen en een aantal andere EU-landen zijn daar voorstander van.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verwerpt de westerse oproepen, die zouden losstaan van de realiteit. "Bemoei je niet met de interne zaken van een soevereine staat", bitste een ministeriewoordvoerder volgens Russische media. "Onze aanbeveling is dat iedereen zich met zijn eigen problemen bezighoudt."

Navalni kreeg ruim zes jaar geleden in een omstreden proces 3,5 jaar voorwaardelijke celstraf wegens fraude opgelegd. Rechters in Moskou hebben nu bepaald dat die voorwaarden zijn geschonden en dat hij daarom de cel in moet.

