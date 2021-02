Eerste vracht vaccins sinds exporttoets EU mag ongemoeid naar VK

dinsdag 2 februari 2021 , 14:11

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Voor het eerst sinds fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie toestemming moeten vragen om vaccins te mogen exporteren, is er met groen licht van Brussel een partij naar het Verenigd Koninkrijk en een naar Canada verscheept. Meer verzoeken zijn nog niet binnengekomen, zegt de Europese Commissie.

De commissie voerde de eis om goedkeuring te vragen vorige week in allerijl in voor vaccinmakers van wie de EU coronavaccins afneemt. Ze wilde greep krijgen op de vaccinexport, na aanhoudend slecht nieuws over vaccinleveringen aan de EU. Maar in de rest van de wereld, het VK voorop, wekte dat meteen de angst dat Brussel de vaccins voor zichzelf zou willen houden en hun aanvoer in het gedrang zou komen.

Die angst is volgens de commissie niet op zijn plaats. Dat de eerste twee transporten ongemoeid door konden gaan, toont volgens een woordvoerder nog eens aan dat de export alleen in uitzonderlijke gevallen wordt tegengehouden.

De zes vaccinfabrikanten van wie de EU klant is, vragen voor export toestemming aan het EU-land waar hun vaccins worden geproduceerd. De commissie heeft vervolgens het laatste woord.

