Nederland wil nieuwe EU-sancties tegen Myanmar na staatsgreep

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat pleiten voor nieuwe EU-sancties tegen het militaire regime van Myanmar. Dat zei minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag.

De top van het leger van Myanmar pleegde maandag een staatsgreep. Kaag wil dat meer persoonsgerichte sancties komen. Ook wil ze dat twee grote bedrijvenconglomeraten worden aangepakt. "Sancties is een van de weinige middelen die we hebben."

Beide conglomeraten zijn verbonden aan het leger. "Dat is hun machtsbasis en financieringsbasis. Daarmee wordt heel makkelijk geld verdiend." Twee jaar geleden wilde Nederland die bedrijven ook op een sanctielijst zetten, maar toen was er te weinig animo.

Kaag gaat in Brussel voor de strafmaatregelen pleiten. Volgens haar kan alleen de EU die "politiek-economische klap toedelen". Nederland alleen kan weinig uitrichten. "De Nederlandse bijdrage en banden zijn te klein."

Op het terrein van ontwikkelingshulp neemt Kaag geen stappen. Daar heeft ze wel naar gekeken, maar dan zou de bevolking worden geraakt. "We moeten de militairen raken." Volgens Kaag moet er bij de sancties worden opgetrokken met de Verenigde Staten.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wilde het woord sancties nog niet in de mond nemen, maar zei op Europees niveau "niets uit te sluiten". Met de militaire coup is in Myanmar "een grote stap teruggezet", aldus Blok.

