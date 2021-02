Ursala von der Leyen onder vuur na voorstel uitvoercontroles op Noord-Ierse grens

dinsdag 2 februari 2021 , 12:02

DEN HAAG (PDC) - Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is onder vuur komen te liggen wegens haar afhandeling van de ruzie over coronavaccins tussen de Europese Unie (EU) en farmaceut AstraZeneca. Von der Leyen gaf toe een fout gemaakt te hebben, maar reageerde laconiek dat ze de oproep om af te treden alleen als "een duwtje in de rug" zag. De voorzitter had uitvoercontroles voorgesteld, wat haar kritiek opleverde van de Britse en Ierse media.

De aanloop van de mediastorm die vrijdag los barstte was het geschil tussen de EU en AstraZeneca, nadat het bedrijf had bekendgemaakt maar 31 van de 100 miljoen bestelde vaccins te leveren aan de EU wegens productieproblemen. De EC dreigde met exportcontroles voor AstraZeneca's fabrieken op het continent. Hier viel echter ook het vrije verkeer tussen de EU en Noord-Ierland onder. Grenscontroles liggen erg gevoelig in Ierland en het Verenigd Koningrijk (VK), waar een open grens als essentieel gezien wordt vanwege het Goedevrijdagakkoord.

Er was al eerder kritiek op het leiderschap van de EC, dat onder druk staat vanwege het Europese vaccinatiebeleid. Gemiddeld zijn er in de EU pas 2.8 doses per 100 mensen toegediend, vergeleken met 14.2 in het VK en 9.7 in de Verenigde Staten.

